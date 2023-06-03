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Sosyal Medya Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hevesiyle attığı adımlar bu çizgi filmle özdeşleşti!
Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hevesiyle attığı adımlar bu çizgi filmle özdeşleşti!

Yeniakit Publisher
2023-06-03 03:55:00 - 2023-06-03 04:15:47

Koltuk hırsıyla, 6'lı masada bir yandan HDP'yi diğer yandan İYİ Parti'yi bir arada tutup, ırkçı Ümit Özdağ ile HDP'yi de aynı masada buluşturmak gibi akla hayale sığmayacak adımlar atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun icraatları bir çizgi filmle özdeşleştirildi.

Kılıçdaroğlu önce 6'lı masada HDP ile İYİ Partiyi buluşturup, yine aynı masada "Kürt vatandaşı diye bir şey yoktur" sözlerinin sahibi ırkçı Ümit Özdağ ile HDP'yi bir araya geldi.

Masada "muhafazakarı-terör sevicisi-kemalisti" topyekün birleşse de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yenilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan icraatları sosyal medyada bir çizgi filmle özdeşleştirildi.

Çizgi filmde de banyoya küvet kurmak isteyen iki kafadarın olmadık işler yaptığı anlar yer aldı.

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