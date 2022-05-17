Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını Cumhuriyet, Sözcü, odatv, t24 ve Birgün'de bulamazsınız!

CHP ve medyasının yeni bir iki yüzlülüğü daha ortaya çıktı.

AK Parti’nin her icraatine sırf muhalefet etmek amacıyla karşı çıkan CHP ve şürekası, Atatürk Havalimanı için hazırlanan projeye de karşı çıktı.

İstanbul’un yeşil alanlar olan ihtiyacını görmezden gelen muhalefet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu Atatürk Havalimanı için planlanan millet bahçesi projesine de çomak sokma derdine düştü.

CHP’nin güdümünde haber üreten solak medya ise muhalefetin bu algı operasyonuna çanak tutma görevini yürütüyor.

Kılıçdaroğlu: Projeyi bizden çaldılar

Ancak solaklara asıl gol kendi genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında katıldığı TV programında yaptığı açıklama CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini ortaya çıkardı.

Kılıçdaroğlu söz konusu programda “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar” iddiasında bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, programda "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile hazırdı. Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflı bir şekilde hazırlandı" ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

Solak medya 3 maymunu oynuyor

AK Parti’ye muhalefeti görev edinmiş olan Birgün, Sözcü, Cumhuriyet ve T24 gibi solak mahallenin yayın organları, millet projesine çamur atmaya çalışırken Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı açıklamayı görmezden gelmeye devam ediyor.

Solak medyanın içine düştüğü bu çelişki esas dertlerinin milletin menfaati değil kendi siyasi çıkarları olduğunu bir kez da gözler önüne serdi.