Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği o "popstar" Ekrem mi?

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylarını tarif ederken kullandığı “Popstar seçmeyeceğiz” ifadesiyle kimi kastettiğini sorguladı. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu için, daha önce "Bizim Tarkan” dediğini aktaran Selvi, Abdullah Gül isminin neden çizik yediğine de işaret etti. İşte Selvi'nin dikkat çekici yazısı:

"Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu. En son 1 yıl önce Ruşen Çakır’ın programında değinmişti.

Kılıçdaroğlu, “Abdullah Gül yeniden gündemde mi?” sorusuna, “Bunu da sizden duydum. Ne konuştuk ne de telaffuz ettik. Devletin ne olduğunu bilen bir değil, binlerce insan var” yanıtını verdi.

Abdullah Gül isminin ısıtılıp tekrar sorulmasının nedeni ise, Kılıçdaroğlu’nun çizdiği cumhurbaşkanı adayı profili oldu. Kılıçdaroğlu, “Adayın devleti tanıması, bilmesi lazım” deyince, akla Abdullah Gül’ü getirdi.

Ancak Kılıçdaroğlu verdiği yanıtla Gül seçeneğini ortadan kaldırdı. Hatta çok planlı bir şekilde Abdullah Gül faktörünü denklem dışına çıkardı.

2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olmasını istemiş, “Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmayı” hedeflemişti. Abdullah Gül’ü aday göstererek Erdoğan’ı devirmeyi planlamıştı. Gül de çok istekliydi. Ama olmadı. Meral Akşener’in çıkışı, Gül planının çöpe atılmasına neden oldu.

ABDULLAH GÜL FORMÜLÜ SUYA DÜŞTÜ

Bugün ise Kılıçdaroğlu istese dahi Abdullah Gül’ü aday gösteremez. Konjonktür değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu da Gül’ün adaylığını istemez. Neden?

1. Abdullah Gül gündemden düştü. Şu ana kadar Türkiye’nin gündemindeki hiçbir konuda kendisini alternatif haline getirecek bir çıkış yapamadı. Aslında Abdullah Gül, kendini alternatif olmaktan çıkaralı çok oldu. Ama birileri hâlâ anlamamakta ısrarlı.

2. Daha önemlisi ise yerel seçimlerle birlikte muhalefet, Erdoğan karşısında, Abdullah Gül’e göre daha popüler, halk desteği daha güçlü siyasi figürlere kavuştu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu kast ediyorum.

3. Muhalif seçmende ilk kez kazanma duygusu oluştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri varken, Kılıçdaroğlu varlığını ortaya koysa dahi CHP’yi Abdullah Gül ismine ikna edemez. Muhalif taban isyan eder. Özgür Özel’in, “Atatürk görseydi, ‘Benim adayım’ derdi” tarifi Abdullah Gül’ü kapsamıyor.

4. Roller değişti. Bu kez Kılıçdaroğlu, kendisi cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Abdullah Gül’ü başta Kılıçdaroğlu istemez. Gül’ü kendisine neden alternatif haline getirsin ki?

POPSTAR KİM?

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayını tarif ettiği cümlesinde üzerinde durulmayan bir nokta vardı. CHP Lideri, “Popstar seçmeyeceğiz” dedi. Peki kimi kastetti? Daha önce de, “Toplum bir popstar bekler” demişti. O zaman Tarkan’ı kastetmediği kesin diye yazmıştım. Yanılmışım. Zafer Şahin Milliyet’teki köşesinde, Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu için,”Bizim Tarkan” dediğini yazmıştı. (...)"