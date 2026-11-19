Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten dikkat çeken paylaşım! ‘Hakaretlere karşı hukuk ekibimiz devrede’
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Koordinatörü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, parti yöneticilerine yönelik “hadsiz ve hakaret içerikli paylaşımlar” ile ilgili hukuk ekibi tarafından derhal işlem yapıldığını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Koordinatörü Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partililere bilgi paylaşımı için adres verdi.
"PARTİLİLERİMİZ BİLGİ PAYLAŞIMLARINI YAPABİLECEKTİR"
Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Değerli Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş binlerce Partilimiz; Genel Başkanımıza ve Parti yöneticilerine yönelik hakaret paylaşımları ile ilgili işlem yapılıp yapılmadığını sorgulamakta ve bilgi istemektedir. Bilmenizi isteriz ki İfade özgürlüğü ve eleştiri kapsamlı açıklamalar dışındaki hadsiz söylem ve hakaretlerle ilgili olarak hukuk ekibimiz tarafından derhal işlem yapılmaktadır. Ancak bu bilgi kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Dileyen partilimiz, bilgi paylaşımlarını [email protected] adresinden yapabilecektir. Bilgilerinize saygı ile sunulur” ifadelerine yer verdi.
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