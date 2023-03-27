Kılıçdaroğlu'nun askere 'katil' diyen danışmanı vekil oluyor!
Altılı koalisyon masasının ve HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanı olduğu CHP’de milletvekili aday adaylarının isimleri ortaya çıkmaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun altılı koalisyonun ve HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından CHP’de milletvekilliği savaşları başladı.
Koalisyon masasının küçük ortağı partilere CHP listelerinin üst sıralarında yer verilmesi beklenirken CHP içinde görev alan isimlerde adaylık için başvurmaya başladı.
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirdi.
Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.
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‘ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR’ İFTİRASI ATMIŞTI
Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, şu notu eklemişti:
Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü.