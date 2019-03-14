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Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman temasları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’ın Tut ilçesinde partililere seslendi.

14 Mart 2019 Perşembe 19:18
Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman temasları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’ın Tut ilçesinde partililere seslendi.


Tut Belediye binasının önünde partililere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkan adayını tanıttı. Burada partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili ve Ülkücü gençlere sandık için çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “AK Partili kardeşlerimiz 17 yıldır bu iktidarı başlarında taşıdılar. İktidar istediği kanunu çıkarttı, istedikleri atamaları yaptı. 17 yılda 81 milyon kişiden vergi aldılar. Şeker fabrikaları, tekel fabrikaları satıldı, Sümerbanklar, Etibanklar satılarak özelleştirildi. Sonra borç alındı. Dünyanın borcu var milletin sırtında. Vergi aldılar, özelleştirme yaptılar, borç aldılar ama şimdi hep beraber soğan kuyruğundayız. Sandığa giden AK Partili kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyarak oy kullansınlar.


Ülkücü, milliyetçi kardeşlerime de bir şey söylemek istiyorum. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Vatanınızı seviyorsanız, bayrağınızı seviyorsanız, Atatürk’ü seviyorsanız, Türkiye’yi seviyorsanız sizde milliyetçisiniz. Devletin tank silah fabrikasını başka ülkelere satan kişiye milliyetçi denir mi?” dedi.


Kılıçdaroğlu’na Atatürk tablosu hediye edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:18
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