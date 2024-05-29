Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sonrası CHP'den olay yanıt: Boşa kürek çekiyor

2023 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilgiden sonra seçimli kurultayda parti genel başkanlığını Özgür Özel’e kaybeden Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından ilk defa bir kanala çıkarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında adaylık sinyali veren Kılıçdaroğlu’nun değişim hareketini başlatanları vefasızlık ile suçlaması CHP’li yöneticiler ve kurultayda kendisine destek veren vekiller tarafından da şaşkınlık ile karşılandı.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler parti içi muhalefeti başlatarak yeni bir yola çıktıklarına vurgu yaparken, CHP’deki yöneticiler bu atılımı “boşa kürek çekiyor” ifadesi ile yorumladı.

Bununla beraber Eylül ayında yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürme yoluna gidileceği bunun da üstüne yeni bir parti bile kurulabileceği yorumları da yapılıyor.

ÖZEL HİÇ DEĞİNMEDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’nun flaş açıklamaları sonrasında gözler doğal olarak Özgür Özel’e çevrildi. Herkes grup toplantısında konu hakkında açıklama yapılacağı yönünde beklenti içine girerken Özel bu konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmadı.

“SİNDİREMEDİ”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sonrasında bazı parti yöneticileri bu çıkışı “kurultay yenilgisini sindirememesine” bağladı. İmamoğlu ise dün katıldığı tv100 yayınında Kılıçdaroğlu’nun kendisine kırgın olmadığını, hançer ifadesinin ise kendisinin muhatap alacağı bir ifade olmadığını kaydetti.

“BOŞA KÜREK ÇEKİYOR”

Genel Merkeze yakın isimler Kılıçdaroğlu’nun kurultay olsa bile bunu kazanamayacağını, yarım asır sonra birinci parti olan CHP’de Kılıçdaroğlu’nun çabası hakkında “Bütün belediye başkanları Kemal beyi desteklerken biz kurultayı kazandık. 31 Mart seçimlerinden yarım asır sonra birinci parti çıkmışken, artık kurultay kazanması mümkün değil, boşa kürek çekiyor. Artık parti başarıda kenetlenir” yorumunda bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN MİLLETVEKİLİ: KEŞKE ÖYLE DEMESEYDİ

CHP içerisinde Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına karşı çıkanlar ekseriyetle çoğunlukta da olsa, parti içerisinde Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller, partiye yönelik sert eleştirilerin haklı olduğuna kanaat getirerek “Eleştirel bir açıklama yapacağını bekliyordum ama bu kadar sert bir açıklama beklemiyordum” ifadelerini kullanıp açıklamalarına şöyle devam etti:

“Genel Başkan içini döktü. Sonuçta Kemal Bey de etten kemikten bir insan. Yaşanmışlıklar var. Bir hafta önce yanında olanlar değişimci olup karşısına geçti. Kendisine hakaretlere varan sözler söylendi.

“Kemal Bey yerel seçimlerdeki başarının temel taşlarını kendisinin döşediğini düşünüyor. Tabii Özgür Bey bu süreci başarıyla götürürse sorun olmaz. Kemal Bey isteseydi partiyi kurultaya götürmezdi ama bunu yapmadı. Kendi elleriyle genel başkanlığı teslim etti.

“Kılıçdaroğlu düşmanlığı doğru değil. Programda söylediklerinde doğruydu ve haklıydı. Ama keşke, ‘delegeler isterse aday olurum’ demeseydi.”