Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkası ortaya çıktı... Bunu yapmaktan başka şansı yoktu

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının kesinleşmesinin ardından siyaset arenasında hareketli günler yaşanmaya başladı. Seçimlere 70 gün kala son toplantısını gerçekleştiren altılı masada ortalık karıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı çok sert açıklamanın ardından masa devrildi. İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla birlikte muhalefeti destekleyen vatandaşlar şaşkına döndü.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden adaylık konusunda bu kadar ısrarcı oldu?

Haber7 ocak ayında yaptığı analiz haberinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri için yol haritasına ilişkin ihtimalleri paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun önünde 5 senaryo görünüyordu ve bu senaryolara bakıldığı zaman tek çıkar yol Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olarak öne çıkıyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o haberdeki senaryolar;

• Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin istediğinin olması ve İBB Başkanı İmamoğlu veya ABB Başkanı Yavaş’ın altılı masanın ortak adayı ilan edilmesi ile, CHP lideri Kılıçdaroğlu için tehlike çanlarının çalacağı belirtiliyor. İlk ihtimalde, İmamoğlu veya Yavaş’ın görece yüksek bir oy oranı ile seçimi kaybetmesinin Kılıçdaroğlu’nun yerine genel başkan olarak isminin öne çıkacağı ifade ediliyor.

• İmamoğlu veya Yavaş’ın olası seçim galibiyeti durumunda ise CHP’de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının sorgulanmaya açılacağı öngörülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır Erdoğan'ı yenemediği, ancak İmamoğlu/Yavaş’ın ona karşı galip gelebildiği teziyle “CHP genel başkanlığını da hak ettiği” yönünde bir fikir ortaya çıkacak. Halihazırda Kılıçdaroğlu'yla 'savaş' halinde olan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı da olması istenecek.

• İmamoğlu kaybederse de, bu kez Kılıçdaroğlu'nun yine Erdoğan'ı yenemediği, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında Erdoğan'ın yenilemeyeceği düşünülecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tehlikeye girecek.

Adaylık durumundaki senaryolar

• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ortak aday olması durumunda tehlike yine geçmiş sayılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamaması halinde, defalarca kaybettiği yarışta bir kez daha hüsrana uğrayacak. Çok sayıda partinin birleşip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine yenememesi durumunda muhalefette büyük çatlağa neden olacağı işaret ediliyor.

Aynı masadaki 6 partinin bu senaryoda, birbirini suçlamaya başlayacağı, 13 senedir türlü yollarla Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarını deviremeyen Kılıçdaroğlu'nun artık genel başkanlığına son verilmesi konusunun gündeme geleceği vurgulanıyor.

• Şu anda 75 yaşında olan Kılıçdaroğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde 80 yaşında olacağı için siyaseten yaş haddine girmiş sayılacak. Bugüne kadar türlü söylemlerle genel başkanlık görevini bırakmayan Kılıçdaroğlu’nun bu kez genel başkanlığı bırakmaya mecbur bırakılacağı öngörülüyor.

Tek yolu aday olmasıydı

Senaryolara bakıldığında CHP Liderinin siyasi hayatına devam edebilmesi için öngörülen tek yolun aday olmasından geçtiği görülüyor. Kılıçdaroğlu bugün kendi geleceği için kritik kararı vererek siyasi dostlarıyla ayrılık pahasına adaylığını duyurdu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinin sürmesi için aday olmasının yanı sıra 14 Mayıs seçimlerinden galip çıkması gerekiyor.

Haber7