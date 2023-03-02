Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi İYİ Partililer ayaklandı! Önce paylaştı sonra sildi

Millet İttifakı'nın pazartesi günü yeniden toplanarak cumhurbaşkanı adayı konusunda nihai kararı açıklayacaklarını duyurmalarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak belirlendiği kulis bilgisi olarak konuşuluyor.

CHP'ye yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti

Adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir politika güden Tele1, açıklama sonrasında yaptığı yayında adayın CHP lideri olduğunu ilan etti.

Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise koalisyonun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığını, Akşener'in ise kurmaylarıyla görüşüp yeniden fikir belirteceğini ifade etti.

Kemalci medyanın önde gelen isimlerinden CHP'li Barış Yarkadaş ise, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzun yürüyüşünde başarılar diliyorum. Artık geriye değil, ileriye bakmanın zamanıdır. Kılıçdaroğlu, "herkesin cumhurbaşkanı" olacaktır." ifadeleriyle CHP liderinin adaylığını duyurdu.

İYİ Parti'den tepki mesajları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığına dair iddiaların ardından İYİ Partililerden dikkat çekici paylaşımlar yapıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Millet 5’ten büyüktür” paylaşımı yapıp ardından gelen tepkiler üzerine sildi.

27.Dönem Denizli Milletvekili, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Yasin Öztürk de, "Apoletlerini sök dedik sana…" yorumunu yaptı.

İşte diğer paylaşımlar:

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili:

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ile bugün bir görüşme gerçekleştiren İYİ Parti Bala İlçe Başkanı:

İYİ Parti Kurucusu | İstanbul Milletvekili | Genel İdare Kurulu Üyesi | TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi:

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı - Muğla Milletvekili - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi: