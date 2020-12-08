Kılıçdaroğlu'nun aday çıkışı sonrası anket paylaşıldı! Bakın kaçıncı sırada yer aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan aday çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında AK Parti'li Milletvekillerinin "Aday olacak mısınız? Aday olun" sözleri üzerine "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi" diye yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı anketinde son sırada yer aldı

Optimar Araştıma Başkanı Hilmi Daşdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı anket çalışması gerçekleri ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı anketinde son sırada yer aldı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun son sırada yer aldığı anket

1- M. Yavaş % 17,1

2- E. İmamoğlu % 16,3

3- M. Akşener % 6,7

4- A. Gül % 6,6

5- K. Kılıçdaroğlu 5,9

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li seçmenler içerisinde de en düşük oyu aldı.

CHP'li seçmenlerle yapılan anket sonucu oy dağılımı şöyle:

1- Ekrem İmamoğlu % 37,8

2- Mansur Yavaş % 27,9

3- Kemal Kılıçdaroğlu % 14,2

Optimar Araştıma Başkanı Hilmi Daşdemir yaptığı yorumda, ''Eğer aday olursa Kemal Bey’in genel başkanlık koltuğu iyice sorgulanacak bu sebepten dolayı da aday olmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.