Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin AK Parti'den açıklama: Teslimiyettir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın "Halka hizmet etmeyen bu teşkilatın da (Polis Teşkilatı) yapılandırılmasında rol oynayacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Bu açıklamanın arka planına bakılması gerektiğini belirten Aydemir, "Bunu kim söyletiyor? Kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar söyletiyor. CHP ile yaptıkları örtülü ittifak söyletiyor. Bunlara İçişleri Bakanlığı mı verilecek? Böyle bir söz mü verildi?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözünü hatırlatan Aydemir, "Terör örgütü ile içli dışlı olan bir partinin milletvekili eğer bunu söylüyorsa herkes dikkatli olmalı" dedi.

Aydemir, buna herkesin oylarıyla tepki vermesi gerektiğini söyledi.

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç'un Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bir başhekim yardımcısını darbettiğini anlatan Aydemir, "Dövülen bir hekim, Tabipler Birliği açıklama yaptı mı bu konuda? Yapmadı, yapmaz. Çünkü onlar ideolojik bakarlar. Onlar için doktorun bir ehemmiyeti yok. Onlar, doktoru sadece kullanmak adına dile getirir. İşte bakın somut örneğidir bu." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıl Vizyonu" çerçevesinde yapacağı ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Muhalefetin bir genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olabilme adına, icazet alma noktasında ABD'ye gidiyor. Bu muymuş büyük vizyon arayışı? Vizyonları buysa bunların, vay geldi bu milletin başına. Ne vizyonu? Teslimiyet için gidip orada temenna çakacaklar, yaptıkları bu. Seçim öncesi 'Biz sizin emrinizden ayrılmayız' ziyaretidir. İç kamuoyuna şu görüntüyü veriyor; 'Dışarıda da kabul ediliyoruz.' Oysa bu, teslimiyettir." ifadelerini kullandı.

Aydemir, milletin "emrinizdeyiz" mesajı verenleri nefretle seyrettiğini, derslerini sandıkta vereceğini dile getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ölüm yıl dönümü nedeniyle andığı eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Kösoğlu'nun isminin Meclis'te bir salona verilmesi için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulundu.