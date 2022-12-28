  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 18 aylıkken SSK yaptırdığı torununa 'emeklilik' müjdesi! Dedesi, Erdoğan'ın EYT başarısını da sahiplendi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 18 aylıkken SSK yaptırdığı torununa 'emeklilik' müjdesi! Dedesi, Erdoğan'ın EYT başarısını da sahiplendi

SSK'nın kurtarılması için emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunduğu sözleri arşivlerdeki yerini koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği EYT'deki sevindiren gelişmeyi de sahiplendi. Öte yandan EYT müjdesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun 18 aylıkken SSK yapılan torunu da yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 23:31:00 - 2022-12-28 23:37:56
Kılıçdaroğlu'nun 18 aylıkken SSK yaptırdığı torununa 'emeklilik' müjdesi! Dedesi, Erdoğan'ın EYT başarısını da sahiplendi

Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların devlet tarafından karşılanması ve KYK düzenlemesi gibi pek çok projeyi sahiplenmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de şaşırtmadı.

EYT sorununun kaynağı olan dönemde SSK Genel Müdürlüğü yapan ve emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu EYT düzenlemesini sahiplenmeye çalıştı.

AK Parti'nin EYT düzenlemesini sahiplendi

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun." diyerek hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeyi kendisine mal etme çabasına girişti.

"SSK’yı geç emeklilik kurtarır"

Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 1992 yılında emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, “Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödemem mümkün değil” demişti.

Önce 60'a ardından 80'e çıkardı

Kılıçdaroğlu, 1995 yılında da “100 trilyon borcu olan SSK’yı ancak geç emeklilik kurtarır, şu durumda altmış yaş şart” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, 1998 yılında ise “Emekli sayısı her yıl yüzde 3.5 artıyor. Emeklilik yaşı 80’de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler alınmalı” açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1997 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru’yu sigortalı olarak çalıştırdığı belirlenmişti.

İşte o torun:

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin detaylarını açıkladı! Yaş şartı olacak mı? Prim gün sayısı....

İTO Başkanı Avdagiç’ten EYT mesajı! 'Üzerimize düşeni yapacağız'
İTO Başkanı Avdagiç’ten EYT mesajı! 'Üzerimize düşeni yapacağız'

Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç’ten EYT mesajı! 'Üzerimize düşeni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

AK Parti'den flaş EYT açıklaması!
AK Parti'den flaş EYT açıklaması!

Ekonomi

AK Parti'den flaş EYT açıklaması!

25
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yasemin

kemal kılıçdaroğlu Ermeni o yüzden torunu o şekilde kolye takıyor, Ermeni olabilir ama insan değil Vatan...ni tescilli yal...cı mahluk. Öyle bir Ermeni vardı ki Vatansever geçen aylarda ölüm yıldönümünde anıldıwkendini Vatanımız için yakmış. Asalayı protesto için.

yasemin

Buda neki, sırf torunu değil hem kendi hem eşinin akrabalarını sigortalatmış diye liste okumuştum öyle mi aklımda kaldı öyle değil mi ??akit sizde listesi var herhalde yayınlarsanız seviniriz,
TÜM YORUMLARA GİT ( 25 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23