Kılıçdaroğlu'nun 18 aylıkken SSK yaptırdığı torununa 'emeklilik' müjdesi! Dedesi, Erdoğan'ın EYT başarısını da sahiplendi

Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların devlet tarafından karşılanması ve KYK düzenlemesi gibi pek çok projeyi sahiplenmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de şaşırtmadı.

EYT sorununun kaynağı olan dönemde SSK Genel Müdürlüğü yapan ve emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu EYT düzenlemesini sahiplenmeye çalıştı.

AK Parti'nin EYT düzenlemesini sahiplendi

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun." diyerek hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeyi kendisine mal etme çabasına girişti.

"SSK’yı geç emeklilik kurtarır"

Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 1992 yılında emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, “Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödemem mümkün değil” demişti.

Önce 60'a ardından 80'e çıkardı

Kılıçdaroğlu, 1995 yılında da “100 trilyon borcu olan SSK’yı ancak geç emeklilik kurtarır, şu durumda altmış yaş şart” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, 1998 yılında ise “Emekli sayısı her yıl yüzde 3.5 artıyor. Emeklilik yaşı 80’de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler alınmalı” açıklamasında bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1997 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru’yu sigortalı olarak çalıştırdığı belirlenmişti.

İşte o torun: