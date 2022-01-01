Kılıçdaroğlu’nun 10 aylıkken SSK’lı yaptırdığı torun işte bu torun!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torunu Duru'un çektiği "mütevazi aile" fotoğrafını paylaştı. Kılıçdaroğlu, eşine az rastlanır bir torpille Duru 10 aylıkken sigortalı işçi yaptırıldığı ortaya çıkmıştı.

10 aylık torunu Duru’yu SSK’lı yaptırmıştı

Kendisini sürekli “dürüstlük abidesi” pazarlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1997 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru’yu sigortalı olarak çalıştırdığı belirlenmişti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı

Şuan 15 yaşında olan torunu Duru’nun çektiği aile fotoğrafını Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Torunum Duru’nun objektifinden Ailemiz, Türkiye’nin ailelerine çok güzel bir yıl diler!” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bıraktı!

Kılıçdaroğlu’nun “aile” fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken yorumlar yapıldı. “Duru emekli maaşı almaya başladı mı demokrat dede?” diye soran kullanıcıya Kılıçdaroğlu cevap vermedi! Bir başka sosyal medya kullanıcısı “Hani şu 6 aylık iken kanunlara aykırı suç işleyerek sigortaladığın torun muydu?” sorusunu yöneltti. Oldukça fazla yapılan benzer yorum ve sorulara ise hiçbir şekilde yanıt verilmemesi dikkat çekti.

Zekeriya Say da tepki gösterdi: Duru büyümüş, kocaman olmuş!

Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi ve yazarı Zekeriya Say ise ‘mütevazi aile’ fotoğrafını şöyle yorumladı:

Maşallah Kemal Bey..

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10 aylık bebek iken sigorta yaptığınız Duru büyümüş, kocaman olmuş..

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Sayın Cumhurbaşkanımız, EYT sorununu çözse..

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Muhtemelen primi dolan Duru'nun emekliliği gelmiştir..



