Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Cehalet böyle bir şey

"Memleket Partisi 1.Olağan Kurultayı" Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Muharrem İnce, "genel başkanlık" makamı için tek aday gösterildi. Burada yaptığı konuşmada vaatlerini sıralayan İnce, eski partisi CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin Karabağ meselesinde Azerbaycan'a destek vermesinin doğru olduğunu belirten İnce, CHP'nin "Azerbaycan'a maalesef yardım ettik" açıklamasına da ateş püskürdü.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan "Dağlık Karabağ Savaşı" hakkında konuşan Muharrem İnce, Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında durmasının doğru ve doğal bir davranış olduğunu ifade etti.

"Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik" diyen CHP'yi topa tutan Muharrem İnce, "Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyor. Ne demek ya? Azerbaycan'a ben cumhurbaşkanı olsam daha çok yardım ederdim" diye konuştu.

"Cehalet böyle bir şey"

"Bizim Libya'da ne işimiz var" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen İnce, "Cehalet böyle bir şeydir. Böyle muhalefet olmaz. Libya'da olmak zorundayız. Mavi Vatan için, çocuklarımızın geleceği için destek vereceksin" dedi.