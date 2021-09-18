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Siyaset Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Cehalet böyle bir şey
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Cehalet böyle bir şey

Partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye adeta ateş püskürdü. "Bizim Libya'da ne işimiz var" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Muharrem İnce, "Cehalet böyle bir şeydir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 15:42:00 -
Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Cehalet böyle bir şey

"Memleket Partisi 1.Olağan Kurultayı" Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Muharrem İnce, "genel başkanlık" makamı için tek aday gösterildi. Burada yaptığı konuşmada vaatlerini sıralayan İnce, eski partisi CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin Karabağ meselesinde Azerbaycan'a destek vermesinin doğru olduğunu belirten İnce, CHP'nin "Azerbaycan'a maalesef yardım ettik" açıklamasına da ateş püskürdü.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan "Dağlık Karabağ Savaşı" hakkında konuşan Muharrem İnce, Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında durmasının doğru ve doğal bir davranış olduğunu ifade etti.

"Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik" diyen CHP'yi topa tutan Muharrem İnce, "Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyor. Ne demek ya? Azerbaycan'a ben cumhurbaşkanı olsam daha çok yardım ederdim" diye konuştu.

"Cehalet böyle bir şey"

"Bizim Libya'da ne işimiz var" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen İnce, "Cehalet böyle bir şeydir. Böyle muhalefet olmaz. Libya'da olmak zorundayız. Mavi Vatan için, çocuklarımızın geleceği için destek vereceksin" dedi.

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Yorumlar

Deli İbo

Kılıçdaroğlu tabiiki Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı dan rahatsız olur, anne tarafından Ermeni olması sebebi ile Dağlık Karabağ'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.
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