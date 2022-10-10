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Siyaset Kılıçdaroğlu’nu ‘hafız’ ilan ettiler
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nu ‘hafız’ ilan ettiler

Geçmişte başörtüsü yasağının sürmesi için AYM’ye koşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde “dindar” kisvesine bürünmeye devam ediyor. Daha önce peygamber soyundan geldiği öne sürülen Kılıçdaroğlu için şimdi de “hafız” iddiası ortaya atıldı. CHP’li Ensar Öğüt, Kılıçdaroğlu’nun Kur’an-ı Kerim’i ezbere bildiğini ve namazlarını kıldığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 10:30:00 -
Kılıçdaroğlu’nu ‘hafız’ ilan ettiler

HABER MERKEZİ

Geçmişte başörtüsü yasağının sürmesi için AYM’ye koşan, başörtülü kadınları “rahibe” diye aşağılayan pankartlarda boy gösteren, fahri LGBT üyesi olan Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesinde “dindar” kisvesine bürünmeye devam ediyor. Daha önce peygamber soyundan geldiğini öne süren Kılıçdaroğlu için şimdi de “hafız” iddiası ortaya atıldı. CHP 22. Dönem Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Kılıçdaroğlu’nun Kur’an’ı ezbere bildiğini belirterek şunları ifade etti: “Samimi söylüyorum Kur’an-ı Kerim’i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor. Bu kadar mütevazı bir insan. Namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor. Alevi diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar.”

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