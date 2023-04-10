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Siyaset Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'a özgürlüğüne kavuşturacağız'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'a özgürlüğüne kavuşturacağız'

Yeniakit Publisher
2023-04-10 16:59:00 -
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den skandal! '15 Mayıs'ta Öcalan'a özgürlüğüne kavuşturacağız'

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Milletvekili Feleknas Uca, '15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

14 Mayıs seçimlerine 34 gün kala partilerin milletvekili adayları açıklanırken, seçimlerde aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'den son dönemde teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili 'cesur' açıklamalar gelmeye başladı. Son olarak tepki çeken çıkış HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'dan geldi.

Hakkari'de konuşan HDP'li vekil teröristbaşı Öcalan'ın hapisten çıkarılması için açık açık tarih verdi. Kürtçe bir konuşma yapan Uca, "15 Mayıs'ta da zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız." dedi.

Uca'nın bu konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti. O anların videosunu paylaşan çok sayıda vatandaş HDP ile ittifak yaparak destek isteyen Kılıçdaroğlu'na ve HDP'li isimlere sert tepki gösterdi.

"Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir"

Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı öğrenilen HDP'li Sırrı Sakık da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na kendisini destekleme pazarlıkları esnasında “Kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme” çağrısında bulundu.

Sakık “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Geri dönüş başlamalı cezaevinden, sürgünden… Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıkları, paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız, HDP’nin” açıklamasında bulunmuştu.
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Öcalan'a özgürlük için Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

HDP tarafından teröristbaşı Öcalan'la ilgili yapılan açıklamalar bunlarla sınırlı kalmıyor. Geçtiğimiz dönemde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Nevruz'da yaptığı açıklamada, "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor." demişti. HDP'li Ahmet Türk de, "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi." diyerek oyların Kılıçdaroğlu'na verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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