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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan "Yok artık" dedirten gaf! Bu adam ne içiyor böyle
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan "Yok artık" dedirten gaf! Bu adam ne içiyor böyle

Yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Şişli'den bahsederken "büyükşehir belediyesi" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 15:21:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan "Yok artık" dedirten gaf! Bu adam ne içiyor böyle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesince "Şişli Sofrası" başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu. 

Şişli Belediyesi'nin icraatlarından bahseden Kılıçdaroğlu, bir gafa imza attı. 

İlçe olan Şişli'den "büyükşehir" olarak bahseden CHP lideri, "Dertlere ortak oluyor, sorunlara üretiyor. Hepinizin huzurunda Şişli Büyükşehir Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Hasel

Bu adama kazara kazansa bile asla ülke teslim edilemez.

Rabia Zafer

KAFA GİDİK. : )
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