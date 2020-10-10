Kılıçdaroğlu'ndan yine 'seçim' çağrısı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine 'erken seçim' çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, bu ülkede insanların huzur içerisinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık' de Türkiye'yi seçime götür." dedi.

Kılıçdaroğlu, KRT Televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Her seçimde yenilmesine rağmen defalarca 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu, anketlerde CHP'nin oylarının neden yükselmediği sorusu üzerine aşırı kutuplaşmış toplumda insanların oy verdikleri partileri değiştirmelerinin kolay olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu'ndan anket çarpıtması

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ne zaman ki iktidar partisinin kendisini ezdiğini, kendisinin çıkarları lehine karar almadığını, alınan kararların Türkiye'nin aleyhine olduğunu görür ve bunu içselleştirirse kararını değiştirir. Bunun için de zaman dilimine ihtiyaç var. Ama şu da başka gerçek; bizim oyumuz düştü değil, artıyor. Beklediğimiz ölçüde artmıyor. Bir kararsız grup var, bu grup doğal olarak hem siyaset kurumunu ve hem iktidarı sorguluyor. Zaten siyasette bizim beklediğimiz de vatandaşın siyaset kurumunu sorgulaması ve düşünmesidir."

CHP'nin 'kazanacağız' safsatasını tekrarladı

Kararsızların olmasının siyaset kurumunun sağlıklı sorgulanma zemini açısından önemli olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Ben bunu çok önemsiyorum. CHP'yi de sorgulayacak doğal olarak. Bizim her söylediğimiz yüzde yüz doğrudur, belki kabul etmez ama 'bunlar da doğruyu söylüyor' diyebilecektir. Ve biz çok eminim ki, ilk yapılacak seçimde Türkiye demokrasisini güçlendiren, böyle bir siyasi iradeyi iktidara getiren bir ülke olacaktır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

Ülkenin yönetilmediğini savunarak erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bunu kime söylüyorum, bunu Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, bu ülkede insanların huzur içerisinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık' de Türkiye'yi seçime götür. O zaman Türkiye farklı bir sürecin içine girer. Sorumluluk sahibi insanlar gelir bu ülkeyi adam gibi yönetirler."

Kaftancıoğlu'ndan seçim itirafı

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ ifadelerini kullanmıştı.