Kılıçdaroğlu'ndan yeni "helalleşme" riyakarlığı! Sadece sessiz kalmadın, tehditlerle tahrik ettin
28 Şubat darbesi döneminde başörtülü dindarlara uygulanan yasağı, "1 metrelik bez parçası" gibi sözlerle tahrik eden, yasağı uygulamayanlara ise tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o süreçte sadece sessiz kaldığını iddia ederek yine helallik istedi.
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AK Parti iktidarının başörtüsü kapsamındaki Anayasa değişikliği teklifine, ittifak ortağı İYİ Parti ile birlikte "hayır" diyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine "helalleşme" riyakarlığında bulundu.
28 Şubat darbesi döneminde başörtülü dindarlara uygulanan yasağı, "1 metrelik bez parçası" gibi sözlerle tahrik eden, yasağı uygulamayanlara ise tehditler savuran CHP Genel Başkanı, darbe sürecinde sadece sessiz kaldığını iddia etti.
Partisinin Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, buram buram riyakarlık kokan şu ifadeleri kullandı:
Başı kapalı kızlarımıza haksızlık yapılırken sustuğumuz için onlarla da helalleşeceğiz.