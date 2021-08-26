Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir

Çorum'da muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" diyerek gaflarına bir yenisini daha ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada gaflarına bir yenisini daha ekledi.

"Çorum ciddi ihracat yapan bir ülkedir"

Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Çorum'un bir şehir yerine ülke olduğunu söyledi.

CHP Lideri, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir."