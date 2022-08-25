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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen'e destek
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen'e destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'e sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 22:48:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen'e destek

Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan sanatçı Gülşen'e ilişkin açıklama yaptı.

"Amacını aşmış bir şaka"

Kılıçdaroğlu, ''Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için'' ifadelerini kullandı.

"Kışkırtmalara karşı kenetlenmeliyiz"

"Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar'' diyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde" ifadelerine açıklamasında yer verdi.

"Serbest bırakın"

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın'' diye yazdı.

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