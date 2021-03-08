Kılıçdaroğlu’ndan terörist Demirtaş'a tam destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet paçavrasına verdiği röportajda Gara operasyonu ile ilgili Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını değerli bulduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’na göre Gara siyasi şov mu?

Kılıçdaroğlu röportajda Türk ordusunun terörle mücadelesini siyasi şov olarak gören Demirtaş’ın Gara açıklamasına destek verdi. Selahattin Demirtaş’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:

"Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır."

Kılıçdaroğlu’nun desteklediği bir diğer isim olan HDP eşbaşkanı Mithat Sancar da 13 şehidimizin olduğu Gara katliamı ile ilgili partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı.

"Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?"

ABD de destek çıkmıştı

13 şehidin, PKK tarafından katledilmediğine dair algı oluşturmaya çalışan Sancar’ın açıklamalarının öncesinde benzer açıklamalar PKK ve ABD’den gelmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı Gara'daki katliama ilişkin, “Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu bu açıklamaları mı değerli buluyor?

Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Mithat Sancar’ın, 13 şehit verdiğimiz katliamı Türk ordusunun üzerine yıkma provokasyonunu desteklemesi siyasi gündemin tartışmalı konuları arasına girecek türden.