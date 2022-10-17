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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan sonra sıra onlara geldi! İYİ Partili heyetten ABD’ye icazet turu!
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan sonra sıra onlara geldi! İYİ Partili heyetten ABD’ye icazet turu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalara sebep olan ve 'icazet almaya gitti' yorumlarının yapıldığı ziyaretinin ardından İYİ Parti heyeti de ABD'nin yolunu tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 10:16:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan sonra sıra onlara geldi! İYİ Partili heyetten ABD’ye icazet turu!

Haziran’da yapılması beklenen seçimler öncesi Millet İttifakı’nda yer alan partiler ABD’ye çıkarma yapmaya başladı.

İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş’ten oluşan heyet, Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye hareket etti.

Heyet, ABD’de değişik seviyelerdeki muhatapları ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak.

“TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE SORUN TESPİT ETTİK”

Ziyaret öncesi Milliyet’e konuşan İyi Partili Erozan, görüşmelerde Türk-Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve müstakbel iktidarlarında ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yollarının ele alınacağını söyledi.

Washington’daki Türk Festivali’ne de katılacak olan heyet, Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

“TAMAMEN TESADÜF”

Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ancak bugünlere fırsat bulabildiklerini kaydetti.

Ziyaretin Kılıçdaroğlu’nun gezisinin hemen akabinde gerçekleşmesi konusunda ise Erozan, “İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf.” dedi.

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Yorumlar

hacı

Punto büyütmeyi düşünüyor musunuz akit editörü yazılarınız gözükmüyor bilginiz varmı? Haber7 ve diğerlerine bir bakın istiyorsanız. Sizinki de sayfa büyütüyoruz mecburen

Sedat X

Onu bunu bilmem, dikkatle takip edin, eğer Kılıçdaroğlu fetöye deydi ise, muhakkak bunlarında bir teması olacaktır diye düşünüyorum.
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