Kılıçdaroğlu'ndan şok çıkış! 'İmamoğlu'nun çağrısından bilgim...'
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısından bilgisi olmadığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
(Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.
6'LI MASA NE ZAMAN ADAYINI BELİRLEYECEK?
Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.
Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten Doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi.
ADAY OLMAK İSTİYOR MUSUNUZ?
Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraçhane çağrısına sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu." dedi.