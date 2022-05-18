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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan şok çıkış! Derhal partiden atılması lazım
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan şok çıkış! Derhal partiden atılması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerle ilgili konuştu ve sandıkta görevli kişinin çeşitli bahanelerle sandığı terk etmemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:55:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan şok çıkış! Derhal partiden atılması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerle ilgili konuştu ve sandıkta görevli kişinin çeşitli bahanelerle sandığı terk etmemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "O gün sigara içmeyecek. 'Bana yemek gelmedi. O zaman ben burayı terk ediyorum.' Derhal partiden atılması lazım. Bu konuda çok kararlıyım. Bir yemek yemedin diye, sandık mı terk edilir" diye konuştu.

 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Sandık güvenliği konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, sandıkta görevli kişinin sigara veya yemek bahanesiyle sandığı terk etmemesi gerektiğini söyledi.

"Derhal partiden atılması lazım"

Kılıçdaroğlu, "O gün sigara içmeyecek. 'Bana yemek gelmedi. O zaman ben burayı terk ediyorum.' Derhal partiden atılması lazım. Bu konuda çok kararlıyım. Bir yemek yemedin diye, sandık mı terk edilir." dedi.

İl ve ilçe başkanlarının görevlerini tam yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bundan 4-5 yıl önce yaptıkları bir araştırmada 10 bini aşkın partilinin sandığı terk ettiğini gördüklerini aktardı. Kılıçdaroğlu, şunları anlattı: "Sorun dedim, o gün bir cenazesi olabilir, bir hastası olabilir. Kendisi hastaneye yatmış. Sorun böyle bir sorunu var mı yok mu? Sorunu olmayanların tamamını partiden attık. Bunlar partili falan değil. Seçim sırasında seçim sandığında görevli olan arkadaşların nasıl bir görev üstlendiklerinin farkına varmaları lazım." 

 

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