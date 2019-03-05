Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama: YPG bize mi saldıracakmış, hayır efendim!
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin beka sorununun olmadığını belirterek, ABD destekli YPG tarafından saldırı olmayacağını iddiasıyla 'pes' dedirtti.05 Mart 2019 Salı 01:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını cevapladı.
Türkiye'nin beka sorunu olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, sunucunun Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'yı silahlandırmasını hatırlatması üzerine akla ziyan bir ifade kullandı.
"Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim!" diyen Kılıçdaroğlu, dış politika ve milli güvenlik açısında adeta bir faciaya imza attı.
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