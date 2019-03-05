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Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama: YPG bize mi saldıracakmış, hayır efendim!

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin beka sorununun olmadığını belirterek, ABD destekli YPG tarafından saldırı olmayacağını iddiasıyla 'pes' dedirtti.

05 Mart 2019 Salı 01:11
Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama: YPG bize mi saldıracakmış, hayır efendim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını cevapladı.

Türkiye'nin beka sorunu olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, sunucunun Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'yı silahlandırmasını hatırlatması üzerine akla ziyan bir ifade kullandı.

"Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim!" diyen Kılıçdaroğlu, dış politika ve milli güvenlik açısında adeta bir faciaya imza attı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 01:11
  1. ABD
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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