Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Mustafa Demirkan Hoca'ya hakaretler savurdu

Mustafa Demirkan Hoca, Ayasofya’daki icazet merasimi sırasında Bakara Suresi 114’üncü ayetini hatırlatarak yaptığı konuşma nedeniyle Kemalistlerin linç girişimlerine maruz kaldı. Konuşmasında Mustafa Kemal’den hiç bahsetmemesine rağmen Demirkan Hoca, "Atatürk’e lanet okudu" yalanıyla Kemalistler tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

Kılıçdaroğlu'ndan Demirkan Hoca hakkında skandal sözler

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Demirkan Hoca hakkında skandal sözler sarfetti.

Saygıdan ve hoşgörüden dem vurarak sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında yaşamı boyunca binlerce hafız yetiştiren Demirkan Hoca'ya meczup diyerek alenen hakaret etti.

Demirkan Hoca'ya şuursuzca ve gözü dönmüşcesine saldırıp hedef gösteren Kılıçdaroğlu, bununla da yetinmeyerek Demirkan'ı "kafir" olmakla itham etti ve şunları söyledi:

"Kinden beslenen bir din insanı olmaz. Ayasofya'yı açtınız da Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız? Atatürk hayatını bu millet için vermiş bir kişi. O meczup acaba İstanbul'un işgalini biliyor mu? Bu meczup kişi acaba Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ı biliyor mu? İlk ne söylediğini biliyor mu acaba? Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvâ-yi Milliye aleyhine fetva verip düşmanlık yapar bilin ki onların damarlarında kafir kanı vardır diyor. Bu meczupların geldiği yer 'Keşke Yunan galip gelseydi' eksenidir. Bu eksenden geliyorlar. Baskı altında yaşamayı kabullenmişler."

Öte yandan kendini Milli Görüş'ün temsilcisi olarak tanımlayan Saadet Partisi'nin bir hocaya ağzına geleni söyleyip küfreden ve meczuplukla suçlayan Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ile ittifak yapması büyük tepkiyle karşılandı.