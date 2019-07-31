Kılıçdaroğlu'ndan skandal savunma! 'Aile kadrolaşması sadece bizde mi var?'

Türk-İş'i ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalar yaptı. "Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var?" diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi ahlak yasasını çıkartalım" önerisinde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şirketleri kurtar işçiye para yok anlayışını kabul etmiyoruz. Astronomik rakamlar istenmiyor makul oranlar isteniyor" dedi.

"Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var?"

'Türk-İş'in yaptığı çalışmalar bizim için çok önemlidir' diyen Kılıçdaroğlu, 'Belediye başkanlarının akrabalarını yönetime getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Bunların çoğu çözüldü. Bunların hepsi çözülecek. Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var? Sayın Davutoğlu siyasetçi için etik kurallarını getirdi geri çektiler. Buradan TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum: Siyasi ahlak yasasını çıkartalım. Arkadaşların bir kısmı görevlerinden ayrıldı kalanlar da ayrılacak. Bazı belediyelerde verilen durum da doğru değil. Örneğin Selçuk Belediye Başkanı'nın yakını kendisi belediye başkanı olmadan çok önce orada çalışıyordu' ifadelerini kullandı.