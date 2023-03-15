Kılıçdaroğlu'ndan skandal "Necip Fazıl" gafı! Yazık, vallahi de billahi de yazık

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yaparken, usta isim için, "Şair galiba..." ifadelerini kullanarak büyük bir gafa imza atmıştı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Kılıçdaroğlu için "Şiirinden altı üstü bir dizeyi bile okuyamadığınız Necip Fazıl'a değer veren seçmenlerin gönlünü numara yaparak alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hem de Erdoğan'a karşı" ifadelerini kullandı.

Altınok, özetle şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında "Hani diyor ya.. şair galiba.." diyerek Necip Fazıl Kısakürek'e bir gönderme yaptı. Elinde tuttuğu buruşuk kâğıda bakarak bir dize okudu:

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"Bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa."

Evet şair olduğuna şüphe olmayan Kısakürek'in Destan isimli şiirinde kurtlar, şahlar geçiyor ama bir de kuzular var. Ki bütün mesele de o.

Doğrusu da şöyle:

"Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa."

Kemal Bey tamam kurt siyasetçisiniz ama cesaretin taklidi olmaz derler. Aynısı samimiyet için de geçerlidir.

Şiirinden altı üstü bir dizeyi bile okuyamadığınız Necip Fazıl'a değer veren seçmenlerin gönlünü numara yaparak alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hem de Erdoğan'a karşı!

Ciddi olamazsınız."