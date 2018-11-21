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Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş yorumu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararını yorumladı. Kılıçdaroğlu, "AİHM'nin kararına uymalıyız" dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş yorumu!

Kemal Kılıçdaroğlu, dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen 'tahliye edilsin' kararıyla ilgili açıklama yaptı.

AİHM kararına uyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. chp

YORUM YAZ

  • erolerol7 dk önce
    adi üstünde avrupa insan haklari mahkemesi oldugu halde, avrupada hic bir ülke bu mahkemenin kararina uymaz, biz niye uyacakmisik.
  • faynurfaynur17 dk önce
    ya bu h.in omurgaız herifin hala peşinden giden gerzeklerlerle aynı ülkede yaşamak zorundamıyız biz
  • Ama haksızlıkAma haksızlık23 dk önce
    Adam doğru söylüyor bu adalet sadece Kürt lere mi yok 2hanim efendi Atatürk hareket ten girdi çıktı ama daha belki ergenlik çağında olmayan 2 içeri atıldı çocuk ve devlet tarafından da ailesine küfür edildi zorla Kürt olunca bu ülkede şuçlu yazar efendi gibi ucuz kahraman bol olur
  • Nur Nur 45 dk önce
    Hadi oradan hdpnin babası korkak bir gün de adil ol seni partinin başına onlarmı koydu ne gebeliğin var pkk ya ellerine bak
  • Yunus16Yunus1658 dk önce
    EY KEMAL, DEMİRTAŞ KARAYILANIN YARDIMCISI DEĞİL Mİ? PKK NIN BASIN SÖZCÜSÜ DEĞİL Mİ? 6-7 OLAYLARINDA HALK AYAKLANMASINI DEMİRTAŞ ATEŞLEMEDİ Mİ? 50 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU DEĞİL Mİ ? ..... BÖYLE BİR ÇOK OLAY . BENDE KİME SORUYORUM, SEN ZATEN DESTEKLİYORSUN. KEMAL PKK DAN UZAK DUR , CHP YE YAKIŞMIYOR, CHP Yİ % 2 DÜŞÜRECEKSİN. EY CHP LİLER BU KEMAL CHP YE YAKIŞIYOR MU? YAZIKLAR OLSUN TERÖRİST SEVİCİLER
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Bizi aralarina bile almayan avrupali'larin verdigi kararami uyalim. Insan bunu soylerken utanir beceriksiz ezik.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Avrupa seni ... ermeni d...ü....Teröriste destek çık sonra deki birilerine şehit cenazelerine katıldınmı,istifa et diye erkekleş... senin erkekliğini almışlar...
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    ... Karar serbest bırakın demiyor,iddanameyi hazırlayıp yargılayın diyor.Tutukluluk süresi bu kadar uzun olmaz diyor. ...Yarın bir gün senideiçeri alırlar ,beklersin 2 yıl iddanameyi ki hakim karşısına çıkayımda kendimi savunayım diye.Bu yapılan uyarı Türk halkının menfaatine bir uyarıdır.Aslında böyle yaparak Türk halkının adil yargılanma hakkınada saygısızlık yapıyorsunuz. Mesele Demirtaş la ilgili değil,zaten yargılansa %99.9 suçlu bulunacak.Sonrada ahlak tan bahsediyorsun. ..
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