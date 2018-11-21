Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş yorumu!

Kemal Kılıçdaroğlu, dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen 'tahliye edilsin' kararıyla ilgili açıklama yaptı.

AİHM kararına uyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi" ifadesini kullandı.