Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız." dedi.

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız." açıklamasında bulundu. Ayrıntılar gelecek...

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