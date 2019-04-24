Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız." dedi.24 Nisan 2019 Çarşamba 12:41
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar gelecek...
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