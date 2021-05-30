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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe ziyaretler! Son durak...
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe ziyaretler! Son durak...

Günlerdir yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve Ahmet Özal'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 22:17:00 - 2021-05-30 22:45:46
Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe ziyaretler! Son durak...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve Ahmet Özal'ı Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.

Yaptığı açıklamalarda sık sık erken seçim çağrısında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı görüşme trafiği dikkat çekti.

ABD büyükelçisi ve Cindoruk ziyareti

Geçtiğimiz günlerde ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu dün de CHP'nin akıl hocası olarak nitelendirilen Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe dikkat çeken ziyaretler! 'Akıl hocası'yla buluştu
Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe dikkat çeken ziyaretler! 'Akıl hocası'yla buluştu

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe dikkat çeken ziyaretler! 'Akıl hocası'yla buluştu

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Yorumlar

alper

daha çok dolanırsın daha çok hayinlerin kapısını çalarsın
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fevzi

çok ama çok dikkatli olunmalı
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