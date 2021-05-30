Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe ziyaretler! Son durak...
Günlerdir yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve Ahmet Özal'ı ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve Ahmet Özal'ı Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.
Yaptığı açıklamalarda sık sık erken seçim çağrısında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı görüşme trafiği dikkat çekti.
ABD büyükelçisi ve Cindoruk ziyareti
Geçtiğimiz günlerde ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu dün de CHP'nin akıl hocası olarak nitelendirilen Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etmişti.