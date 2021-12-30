Kılıçdaroğlu'ndan parlamenter sistem açıklaması! Henüz üzerinde çalışmadıkları metinde uzlaşmışlar

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T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 siyasi partinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem"le ilgili çalışmada uzlaştığını söyledi. Uzlaşma sağlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Tahincioğlu'nun, "Seçimi kazanmanız durumunda geçiş sürecine ilişin bir çalışma başlayacak mı?" sorusuna ise "Geçiş süreci konusunda bir özel çalışmamız yok doğrusunu isterseniz." diyerek karşılık verdi. Henüz üzerinde çalışılmamış bir metnin neresinde uzlaşıldığı merak konusu oldu.

'2022 başında açıklama yapabiliriz'

Ortada özel bir çalışmaları olmayan, ne yapacaklarını, işe nereden başlanacağını bile bilmeyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili genel başkan yardımcılarının uzlaştığı ana metin ortaya çıktı. Şimdi genel başkanlar ve kurmayları üzerinde çalışıyorlar. 2022 başlarında bu konuda uzlaştığımız, netleştiğimiz konularda kamuoyuna bir açıklama yapılır. Açıklama yapılacak mı, 6 genel başkan birlikte mi yapacak? O konuda bir açıklama yaparız. Genel başkan yardımcılarının uzlaşmaları son derece önemli bir adım. Geçiş süreci konusunda bir özel çalışmamız yok doğrusunu isterseniz. Bizim yok en azından CHP olarak. Ama biz CHP olarak şunu açıkladık. Yeni cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda ilk bir hafta içerisinde, ilk 5 gün içerisinde neler yapacak. Bunu açıklamıştım. Onların yapılması gerekiyor. Ama bu da cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile hayata geçirilecek uygulamalar."