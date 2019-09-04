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Kılıçdaroğlu'ndan olay 'S-400' açıklaması: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz

Kılıçdaroğlu ’S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan’la mı kavga edeceğiz’’ sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu, Suriye ve Irak’taki terör oluşumlarından rahatsız olmadığını gösterdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 01:25
Kılıçdaroğlu'ndan olay 'S-400' açıklaması: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

"Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu dış politika ilgili açıklamalarda bulundu. 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "S-400'leri geri mi vereceğiz" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Alındı bir sefer, tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Kim bize saldıracak? Suriye'de de S-200 var, başında da Rus askerleri var. Suriye hava savunma sistemi Orta Doğu'daki en güçlü hava savunma sistemi. Herkes biliyor bunu. Irak mı, İran mı bize saldıracak? Kasr-ı Şirin'den bu yana İran'la hiçbir sorunumuz olmamış. Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz? Yunanistan NATO'da."

"Olsun efendim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı yok mu?" sorusu üzerine, "Olsun, o ayrı bir şey ama topluma neyi, niçin, nasıl yaptığınızı oturup anlatmak zorundasınız." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:25
  1. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  2. S-400

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