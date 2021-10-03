Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf! Kendi ajandasından bile haberi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bolu Abant’ta düzenlenen CHP kampında milletvekili eşleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

"Bazen bir yere gidiyoruz, benim de haberim olmuyor" diyen Kılıçdaroğlu, kendi ajandasından bile haberi olmadığını itiraf etti.

"Şimdi gerçekten eşler, politik olarak çok ağır bir yük altındalar" diyen Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman Ankara dışına çıkıyorlar. Parlamentoda uzun süre kalabiliyorlar. Dolayısıyla sizin böyle bir şanssız yönünüz var. Ben bazen eve haber vermeden, daha doğrusu bazen benim de haberim olmuyor. Ankara dışına çıkıyoruz" ifadesini kullandı.