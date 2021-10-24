Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in işbilmezliği CHP'lileri sokakta yürüyemez hale getirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmirli bir vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'na derdini anlatan İzmirli vatandaş mağdur olduklarını, kendilerine muhatap bulamadıklarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen görevini yapmadığını ifade etti.

Vatandaşın sorunlarını çözemediklerini alenen itiraf eden Kılıçdaroğlu ise İzmirli vatandaşın devletten yardım istemesi gerektiğini söyledi. "Biz mağduruz, muhatap bulamıyoruz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Biz çözemedik. Devlete söyleyin gelip çözsünler" cevabını verdi.