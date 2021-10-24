  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf: Biz çözemedik derdinizi hükümet çözsün

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP milletvekillerini İzmir'de resmen sokağa çıkamaz hale soktu. İzmirli bir vatandaş derdine çözüm bulmasını istediği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Biz yapamadık, devletten yardım isteyin" cevabını aldı. Söz konusu görüntüler bir kez daha "Onlar konuşur AK Parti yapar" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:31:00 - 2021-10-24 16:34:46

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in işbilmezliği CHP'lileri sokakta yürüyemez hale getirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmirli bir vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'na derdini anlatan İzmirli vatandaş mağdur olduklarını, kendilerine muhatap bulamadıklarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen görevini yapmadığını ifade etti.

Vatandaşın sorunlarını çözemediklerini alenen itiraf eden Kılıçdaroğlu ise İzmirli vatandaşın devletten yardım istemesi gerektiğini söyledi. "Biz mağduruz, muhatap bulamıyoruz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Biz çözemedik. Devlete söyleyin gelip çözsünler" cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor
Gündem

Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor

Almanya'da artan enflasyon halkı isyan ettirdi. Akaryakıt fiyatlarında rekor kıran Almanya’da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için ko..
O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet
Gündem

O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet

Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN, Ukraynalı Practica firmasına Kozak-2M1 zırhlı araçlarını silahlandırması için uzaktan kumandal..
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Gündem

Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

Ordu'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay