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Kılıçdaroğlu'ndan 'O kanalı alın' talimatı

24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP, yeni bir oluşuma girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımın da değişikliğe giderken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'den de desteğini kestiği ve Halk TV yerine KRT TV'yi almak için kurmaylarına emir verdiği ortaya çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:56
Kılıçdaroğlu'ndan 'O kanalı alın' talimatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerinde yaşadığı hezimetin faturasını A takımına kesti. Kılıçdaroğlu yakın çevresinde değişimlere giderken partiye yakın Halk TV'den de desteğini kesti. Yeni bir kanal almak için parti kurmaylarına emir veren Kılıçdaroğlu'nun Halk TV yerine KRT'yi almak için Haluk Koç'u görevlendirdiğini iddia eden Emin Pazarcı şu ifadeleri kullandı;

Biliyorsunuz, “Ulusalcı” görünümlü Halk TV'yi CHP destekliyor ve finanse ediyordu. Bir süredir para yardımları kesildi ve by-pas edilmeye çalışılıyor.

CHP, yeni bir televizyon arayışı içinde. Bu iş için de Erdoğan Toprak ile Tuncay Özkan'ın görevlendirildiği belirtiliyor.

Şu iddialar ortada dolaşıyor:

Hedefte KRT var. CHP, KRT'yi satın almak istiyor. Bu amaçla Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'tan 35 milyon lira para istendi. Koç da “Ben bu parayı veremem” dedi:

Hiçbir kalemden ödeyemem. Verirsem, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) sıkıntıya gireriz.

Bunun üzerine Haluk Koç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikâyet edildi. Koç ise, direnişini sürdürdü ve “vermem” dedi. Baskıların yoğunlaşması üzerine de resti çekti:

İlle de bu televizyonu istiyorsanız, beni görevden alın ve yerime bu parayı verecek birini getirin.

Öyle de oldu. Haluk Koç gitti, yerine de Bülent Kuşoğlu geldi.

Oysa Kılıçdaroğlu, daha önce ailevi sebeplerden dolayı görevden ayrılmayı isteyen Koç'a hep “Olmaz, beraber geldik, beraber gideriz” diyordu. Bütün toplantılarda da görevini yaparken gösterdiği titizlik sebebiyle kendisini övüyordu.

Şimdi herkes doğal olarak merak ediyor:

Haluk Koç, KRT için mi görevden alındı? Yerine bu yüzden mi Bülent Kuşoğlu getirildi? Kuşoğlu, bu parayı ödedi mi? Ödediyse hangi kalemden ödedi? Birileri açıklasa iyi olacak!

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:56
  1. KRT TV
  2. Halk TV
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP Genel Başkanı

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  • özcanözcan42 dk önce
    CHP NİN PARALARI ÇAR ÇUR EDEMEZSİN KEMAL BABANINPARTİSİ DEĞİL ORASI
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