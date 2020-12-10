Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmasına ilk yorum
"CHP'de demokrasi kalmamıştır" diyerek yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, "Bir insan CHP’de mutlu değilse, izlenilen politikaları beğenmiyorsa, ayrılıp farklı yol izleyebilir. Bu konuda söyleyebileceğimiz bir şey yok" diyerek İnce'ye resti çekti.
CHP yönetimine muhalif isimlerden olan eski CHP vekili Muharrem İnce, "CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" diyerek yeni parti kuracağını duyurmuştu.
CHP'yi bölmekle suçlanan İnce'nin bu sözlerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.
Kılıçdaroğlu, "Bir insan CHP’de mutlu değilse, izlediği politikaları beğenmiyorsa, ayrılıp farklı yol izleyebilir. Bu konuda söyleyebileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.