Kılıçdaroğlu'ndan marketlere mektup: 10 üründe zam yapmayın!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu marketlere mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, belirlenen "10 Hayatta Kalma Ürünü"nde kış boyunca zam yapılmaması talebinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine mektup göndererek, 10 üründe zam yapılmamasını istedi.
Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
Büyük marketlerden bir talebim olduğunu ifade etmiş, "10 Hayatta Kalma Ürünü" için, kış aylarında zam yapılmamasını istememiştim.
Bu ürünler; Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir.
Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız.