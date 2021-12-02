Kılıçdaroğlu'ndan marketlere mektup: 10 üründe zam yapmayın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine mektup göndererek, 10 üründe zam yapılmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Büyük marketlerden bir talebim olduğunu ifade etmiş, "10 Hayatta Kalma Ürünü" için, kış aylarında zam yapılmamasını istememiştim.

Bu ürünler; Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir.

Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız.