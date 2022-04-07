Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Adının anılmasına memnun oldum!

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret edip, "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş." demişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh, Özdağ'ın açıklamalarından sonra yapılan haberlerin "spekülatif" olduğunu belirterek, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Ümit Özdağ'ın sözlerinin hatırlatıldığı soruya, "Bu konuda konuşmak istemiyorum." diyerek cevap vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yorumcusu Fikret Bila'ya konuştu.

'Buna memnun oldum'

Kılıçdaroğlu, partisinin bir belediye başkanının adının, başka bir parti tarafından aday olarak anılmasından memnun olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum.