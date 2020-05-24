  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan liderlere ve eski cumhurbaşkanlarına bayram kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:03:39 -
Kılıçdaroğlu'ndan liderlere ve eski cumhurbaşkanlarına bayram kutlaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderleri ve eski cumhurbaşkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanları ve siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı