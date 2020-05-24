Kılıçdaroğlu'ndan liderlere ve eski cumhurbaşkanlarına bayram kutlaması
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderleri ve eski cumhurbaşkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanları ve siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.