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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

31 Temmuz 2018 Salı 08:16
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay yorumu

Basına kapalı olarak gerçekleşen MYK , yaklaşık 3 saat sürdü. MYK’de kurultay süreci, yeni düzenlemeler, ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Parti'de tek adam olarak dikta yönetimi kuran Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 08:16
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP Genel Başkanı
  3. CHP
  4. kurultay

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