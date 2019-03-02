Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan başkana ödül CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için gittiği Hatay'da "Oy yoksa size hizmet yok" diyerek köylüleri tehdit eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yanına oturtarak sahip çıktı.

Seçim çalışmaları kapsamında Hatay'a giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, köylüleri "Oy yoksa size hizmet yok" diyerek tehdit eden Lütfü Savaş ile yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. Köylüleri tehdit eden başkanı yanına aldı CHP Lideri, konuşmasından önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la yan yana oturdu. Geçtiğimiz günlerde köylüleri "Oy yoksa size hizmet yok." sözleriyle tehdit eden Lütfü Savaş'ın, Genel Başkanı'nın yanında rahat bir şekilde oturması objektiflere takıldı.

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