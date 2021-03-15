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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan kendi vekillerine yalanlama
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan kendi vekillerine yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptrdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımıyla "aşı yok" diyerek yaygara koparmaya çalışan CHP'li vekillerin algı operasyonunu bir kez daha çökertti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:03:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan kendi vekillerine yalanlama

Türkiye'deki ve dünyadaki koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den temin ettiği koronavirüs aşısı yaş sıralamalasına göre uygulanıyor. Aşı da ikinci doz çalışmaları da devam ediyor.

Kılıçdaroğlu 2. dozunu yaptırdı

Aşılamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci doz koronavirüs aşısını oldu. Kılıçdaroğlu o ana ait fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı ve "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

CHP'lilerden "aşı yok" yalanı

Öte yandan CHP'li vekillerin Türkiye'de koronavirüse karşı aşı olmadığı ve aşılama çalışmalarının durduğuna yönelik algısı da kendi genel başkanlarının fotoğrafıyla birlikte çökmüş oldu.

 

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