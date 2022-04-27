Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Geniş kitleleri yanıma çekmek için yaptım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında "Kavga edeceğim" sözleri hakkındaki soruya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Adalet, hukuk, demokrasi yok. Anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan ama Saray'ın sesi bile çıkmıyor. Dolayısıyla ben, bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, vatanına bağlı, bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım.

(Osman Kavala kararı) Bir davadan beraat ediyor aynı dava tekrar açılıyor müebbet alıyorsunuz. Ciddi bir sorunumuz var.

Ben bütün vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak durumundayım. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur.

Geniş kitleleri yanıma çekmek, geniş kitlelerin sözcüsü olmak için yaptım."