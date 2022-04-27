  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesi sürpriz detayları paylaştı! BAE ile Türkiye anlaştı

Irak Kürt bölgesel yönetimi açıkladı! PKK fakirlerin...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten acı haber! Maalesef duyurdu

27 Nisan 1998: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hapis Cezasına Çarptırılması

27.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten 'hırsızlık' itirafı! Kılıçdaroğlu'nu savunayım derken kendisini açık etti

Büyük vurgun: 2,8 milyon dolarlık NFT çalındı!

Siyonist Harari'den alçak açıklama: Bu teknolojiye sahibiz, insanlar artık hacklenebilir hayvanlardır

Değiştirmek için kolları sıvadı! İşte Elon Musk'ın Twitter'a getireceği 4 yenilik

Uygulanmaya başlandı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Geniş kitleleri yanıma çekmek için yaptım!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Geniş kitleleri yanıma çekmek için yaptım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında "Kavga edeceğim" sözleri hakkında yeni açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Geniş kitleleri yanıma çekmek, geniş kitlelerin sözcüsü olmak için yaptım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:21:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Geniş kitleleri yanıma çekmek için yaptım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında "Kavga edeceğim" sözleri hakkındaki soruya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Adalet, hukuk, demokrasi yok. Anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan ama Saray'ın sesi bile çıkmıyor. Dolayısıyla ben, bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, vatanına bağlı, bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım.

(Osman Kavala kararı) Bir davadan beraat ediyor aynı dava tekrar açılıyor müebbet alıyorsunuz. Ciddi bir sorunumuz var.

Ben bütün vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak durumundayım. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur.

Geniş kitleleri yanıma çekmek, geniş kitlelerin sözcüsü olmak için yaptım."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay