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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'teki alçak saldırıya sert tepki
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'teki alçak saldırıya sert tepki

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya tepki gösteren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 18:10:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'teki alçak saldırıya sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum."

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