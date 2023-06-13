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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan istifa taleplerine bomba cevap
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan istifa taleplerine bomba cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:15:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan istifa taleplerine bomba cevap

Seçim hezimeti sonrası ilk grup toplantısını yapan CHP lideri, 'kaptan benim' mesajı verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sözlerime önce birkaç acı haberle başlamak isterim. İki şehidimiz var. Şehitlerimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu vatan için canını veren herkese 85 milyon minnet duyar. İki şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi yapanların geleneğinden geliyoruz. O nedenle dokularımız, inançlarımız çok farklıdır. İnsanı ve doğası seven bir gelenekten söz ediyoruz. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.

Ben Gazi Mustafa Kemal’in koltuğunda oturuyorum. Göreve geldiğimden beri bu ideallerin kirlenmemesi için özen gösterdim. Ben genel başkan olarak dev bir çınar ama aynı zamanda yeni bir filiz olan CHP’nin değerlerini her zaman korudum ve kolladım. Ama değişime dönüşüme açık bir çınar olarak ifade ediyorum. O çınarımız sürekli yeni filizler verir. CHP’nin değerlerini her zaman korudum ve kolladım. Bunu yapmaya her zaman devam edeceğim.
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