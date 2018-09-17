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Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü esnasında gündeme getirmesinin ardından partisinin İş Bankası'ndaki hisseleri hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü esnasında gündeme getirmesinin ardından partisinin İş Bankası'ndaki hisseleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

"Sayın Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Biz İş Bankası'nın ortağı değiliz. Sadece Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz. Oradaki kazanç Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na gidiyor. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Atatürk'ün hissselerini hazineye devretmişlerdi. Sonra biz dava açtık ve bu davayı kazandık. Bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması gerekmektedir. İş Bankası yönetimindeki arkadaşlar bankacılık işlerine karışmazlar, sadece Atatürk'ün hisselerini temsil ederler. Erdoğan neden böyle bir karar almaya çalışıyor anlamıyorum. Acaba onu da mı Varlık Fonu'na devredecek.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. iş bankası

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