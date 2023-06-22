Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığına cevap

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 'değişim' fırtınasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

'Değişim açıklaması'

Değişime en açık parti CHP’dir. Şimdi için değil tarih boyunca böyleydi. Bütün değişimin önünü açacağız eve dönüşümün de önünü açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi elbet değişecek. Tek kişiyle olmaz. Hukuki zeminde olur. Kurultay olur, adaylar çıkar. Kim eleştiriyorsa kimsenin sözünü kesmem çünkü eleştirinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ancak bu parti disiplini çerçevesinde olur. Biz sosyal demokrat partisiyiz, biz ötekileştirilenin partisiyiz, biz halkta hiçbir ayrım yapmayan bir partiyiz. Biz vatansever bir partiyiz.

İmamoğlu'nun isteğine cevap

CHP'de herkes koşulları yerine getirdiğinde herkes aday olabilir. Ekrem bey aday olacaksa olabilir. Şirketler farklıdır partiler farklıdır. Bu farkın bilinmesi lazım. Partinin hedefi, kuralları, kurulları, parti meclisi vardır. Sürekli kendisini yenileyen organizma gibidir partiler.

'Asla ve asla'

Son seçimler biz 22 ilçeyi aldı. O ilçeler ve İBB Meclisi alınır. Ama ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AK Parti’ye teslim etmem! Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir… Tartışma bitmiştir. Önümüze bakacağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Nerede eksiğimiz var bunlara odaklanmalıyız.