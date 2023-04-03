Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na büyük kazık! Eko'yu çılgına çeviren gelişme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazanması halinde yardımcısı olacağını açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri tasfiye ettiğinin konuşulduğunu aktardı.

Selvi, bugünkü yazısının “İmamoğlu ekibini biçiyor” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

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"İmamoğlu’na yakın isimlerin milletvekili adaylığı başvurularını geri çektirdi. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine Muharrem Erkek, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Engin Özkoç ve Aylin Nazlıaka milletvekilliği başvurusunu geri almak zorunda kaldılar.

CHP lideri benzer operasyonu 2018 seçimleri sırasında Muharrem İnce’ye yakın isimlere yapmıştı. Muharrem İnce, seçim kampanyasını yürütürken, milletvekili listelerinde kendisine yakın isimler tasfiye edilmişti. İnce, seçim kampanyası sırasında huzursuzluk çıkarmamak için itiraz etmediğini söylemişti. Benzer operasyon şimdi Ekrem İmamoğlu’na yapılıyor. İmamoğlu’na yakın parti yöneticilerinin milletvekili başvuruları geri çektirilirken sadece İBB’deki görevinden istifa ederek aday olan Doğan Subaşı’nın listelerde yer alacağı konuşuluyor. Subaşı için İmamoğlu aracı olmuş. Ancak Doğan Subaşı’nın partide etkili bir göreve getirilmeyeceği söyleniyor.

Seçim kararının alınmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun 43 danışmanı milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, danışmanlarının adaylığına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Hacer Foggo’nun listelere girmesi beklenirken, danışmanlardan kaçının aday gösterileceği ise merak konusu oldu."